Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı öğrencileri, “Bitirme Projesi” dersi çerçevesinde kendi markalarını oluşturdu.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan tarafından desteklenen projeler çerçevesinde; arama kurtarma dronları, dijital oyunlar, çocuk kitabı, gıda ürünleri ve dekoratif ürünler dahil olmak üzere toplam 14 marka tasarlanarak marka haline getirildi. Geniş bir yelpazede hayata geçirilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda piyasaya sunulması hedefleniyor. Teknik Bilimler MYO açık hava sergi alanında kurulan stantlarda sergilenen markalar, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ile beraberinde BTSO Yönetim Kurulu Üyesi, DEMSIAD Başkanı Alptekin Şahintürk, Sancak Etiket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Güven, akademisyenler ve öğrenciler tarafından ziyaret edilerek büyük beğeni kazandı.

Marka sürecini deneyimliyorlar

Dr. Erhan Mutlugün tarafından yürütülen “Bitirme Projesi” dersi çerçevesinde öğrenciler iki yıllık eğitimlerinde edindikleri bilgi, pratik ve deneyimleri sergilemek için öncelikle bir ürün ve ya hizmet kolu seçerek projelerini üretiyor. Gençler “Marka ve Kurumsal Kimlik” oluşturma sürecinde ise marka ismi oluşturmayı, logo ve ambalaj tasarımını, baskı tekniklerini, 3D modellemelerini, web tasarımı, reklam fotoğraf çekimlerini, animasyon, reklam filmlerini, billboard ve dergi ilanlarını, broşür tasarımlarını, radyo reklamlarını, web de sanal mağaza kurulması sürecini, sosyal sorumluluk projelerini, sosyal medya yapım ve yönetimini, promosyon üretimlerini, bir ekip çalışması ve reklam ajansı mantığı içerisinde yönetiyor.