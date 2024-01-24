BUÜ Yönetimi, Teknoloji ve Transfer Ofisi vasıtasıyla elinde bulundurduğu patentleri iş dünyasına devretmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar onlarca patentini özel sektör ve kamu kuruluşlarına devreden ve bu yöntemle ciddi bir maliyet girdisi sağlayan üniversite yönetimi, son olarak Prof. Dr. Bilgen Osman, Prof. Dr. Elif Tümay Özer ve Prof. Dr. Adil Denizli’nin ürettiği “Katı Faz Ekstraksiyon Kolonu” isimli patentin kullanım haklarını Koromo-Gen Biyoteknolojşisimli firmaya devretti.

Noter huzurunda yapılan devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve geldikleri ilk andan itibaren Araştırma Üniversitesi vizyonunu en iyi şekilde sürdürmek ve bu kategoride üst seviyelere yükselebilmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Bu anlamda patent ve patent ticarileştirme konularına büyük bir önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Proje üretilmesi ve bu yolla patent elde edilmesi noktasında üniversite olarak ciddi bir bilgi birikimine sahibiz. Akademisyenlerimizin nitelikli projelerinden elde ettikleri çok sayıda patentimiz var. Bunları Teknoloji Transfer Ofisimiz vasıtasıyla iş dünyasının beğenisine sunuyoruz. Farklı sektörlerde değerlendirilmek üzere bugüne kadar onlarca patentimizin kullanım haklarını devrettik. Bugün yeni bir devir-teslim için buradayız. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Proje ortağımız Hacettepe Üniversitesine, hocalarımıza ve firma yöneticilerine teşekkür ediyorum. Yeni başlangıçlara vesile olmasını da temenni ediyorum” diye konuştu.

Yeni kapılar açacak

Kromo-Gen Biyoteknoloji Genel Müdürü Murat Yazıcı ise üniversite ile işbirliklerinin uzun yıllara dayandığına işaret etti. Laboratuvar teknolojileri üzerine 40 yıldır çalışma yürüttüklerini söyleyen Murat Yazıcı; “Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da faaliyetlerimiz var. Buradaki asıl hedefimiz, üretilen bilgi ve yeniliği ticari bir ürün haline getirerek ülkemiz adına hem ticari hem de bilimsel fayda sağlamaktır. Üniversite ile işbirliğimiz ilk değil, bundan sonra da inşallah son olmayacaktır. Çok daha nitelikli çalışmalara birlikte imza atmaya devam edeceğimize inanıyorum. Patent devrinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Patentin yüzde 80 BUÜ, yüzde 20’de Hacette Üniversitesi’ne ait olduğunu aktaran Prof. Dr. Bilgen Osman da ürünün içeriği hakkında bilgi verdi.

Programda hazır bulunan Türk Marka ve Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak da Bursa’da ve üniversitede olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu aktardı. Patentlerin ülke ekonomisi açısından öneminin daha iyi anlatılması gerektiğini belirten Prof. Dr. M. Zeki Durak; “Türkiye’de patent girişimlerinin sayısını artırmak zorundayız. Yeni başarı hikayeleri yazmalıyız. Katma değerli ürünlerle ilgili çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Göreve geleli kısa bir dönem oldu. Bu süreç zarfında hızlıca aksiyon planları oluşturmaya başladık. Marka konusunda sorun yaşamıyoruz ancak patent alanında durum hiç iç açıcı değil. Acil olarak bu konuya ağırlık vermeli ve patent veya faydalı model girişimlerimizin sayısını yükseltmeliyiz. Çin’de yıllık patent başvuru sayısı 1,5 milyonu buldu. Bizde ise bu sayı yıllık 9 bine ancak ulaştı. Üniversitelerimizde de bu sayılar maalesef istediğimiz seviyelerde değil. Başarı hikâyelerini ön plana çıkarmak ve yeni örneklere vesile olmak istiyoruz. Bursa, bu konuda son derece yetkin bir şehir. Hep birlikte çalışarak ülkemiz için çok daha iyisini yapabiliriz” açıklamasında bulundu.