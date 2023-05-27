Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın İzmit Akmeşe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükakın, “28 Mayıs’ta yepyeni bir destan daha yazmaya hazırlanıyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Akmeşe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbet ettiği vatandaşlara 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinin öneminden bahseden Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “7’den 70’e aldığımız destek ve 21 yıllık hizmetlerimiz ışığında 28 Mayıs’ta yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Daha büyük ve daha güçlü Türkiye’nin kapılarını beraber aralayacağımız Akmeşemizin güler yüzlü ve samimi insanlarına gönülden teşekkürler” dedi. Akmeşeliler ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a yapılan hizmetler için teşekkür etti.