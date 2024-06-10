Türkiye Tenis Federasyonu’nun gözetiminde bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

347 tenis sporcusunun 16 gündür yarıştığı tenis turnuvası, Mimaroba Barış Manço Parkı Tenis Kortları’nda 11 farklı kategoride final maçları oynanarak tamamlandı.

‘’Başka hiçbir belediyede görmedim bu turnuvaları’’

Turnuvada büyük bir heyecanla kıyasıya mücadele eden ve dereceye giren yarışmacılar çok mutlu olduklarını belirtti.

Mahmoud Bawadekji isimli yarışmacı, ‘’Bu turnuva çok güzel. Organizasyon çok güzel. Katılan oyuncular çok sevinçli. Bu sene daha güzel oynuyorlar. Teşekkür etmek istiyorum Büyükçekmece Belediyesi’ne organizasyon için. Burada bu turnuvayı yapmak çok iyi, başka hiçbir belediyede görmedim bu turnuvaları. Bu turnuva çok büyük şans. Ben her sene katılmak istiyorum" dedi.

Tuğba Karadeniz Ulusoy ise, ‘’ Çok keyifliydi, bize harika iki hafta yaşattılar. Özellikle belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Hasan Akgün’ e çok teşekkür ediyoruz. Nazımızı çeken Erhan hocaya çok teşekkür ediyoruz. Her sene bizi arkadaşlarımızla buluşturuyor bu güzel etkinlikte. Bu sene de çok keyifliydi. Herkese katkılarında dolayı teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

‘’İstanbul’un en büyük tenis turnuvasını düzenliyoruz’’

6. Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası’nın İstanbul’un en büyük tenis turnuvası olduğunu ifade eden Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, turnuva hakkında şunları söyledi:

‘’25 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında 11 ayrı kategoride 347 sporcunun katıldığı İstanbul’un en büyük tenis turnuvasını düzenliyoruz 6’ıncı Geleneksel Büyükçekmece Tenis Turnuvası’nı. 3 ayrı mekanda, 6 ayrı kortta düzenledik bu turnuvayı. Erhan hocamızın sayesinde inanılmaz başarılı işlere imza atıyoruz. Tenis alanında her geçen gün daha kalitemizi artırıyoruz, katılımcı sayımızı artırıyoruz. Bu sene çok değerli sponsorlar bu turnuvada onlar da bize destek oldular. Bu anlamda katılan bütün sporculara, tenis sporunu yapanlara, izleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün’e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki senenin turnuvasında daha da güzel bir turnuva gerçekleştirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. İstanbul’un hatta İstanbul dışından da katılımcı var. İstanbul’un her bölgesinden gelen katılımcıların tamamına çok teşekkür ediyoruz. ‘’

Şampiyon olan tenisçiler

Turnuvada birincilik elde eden tenisçiler şu şekilde oluştu;

Yeni Başlayan Kadınlar Birincisi: Tuğba Karadeniz Ulusoy

18+ Kadınlar Birincisi: Irmak Şaşmaz

35+Kadınlar Birincisi: Seyhan Şen Dikici

45+ Kadınlar Birincisi: Saliye Moğulkoç

Çift Kadınlar Birincisi: Emine Doğan -Yeliz Kocatürk

Yeni Başlayan Erkekler Birincisi: Alican Dülger

18+ Erkekler Birincisi: Murad Arslan

35+ Erkekler Birincisi: Mahmoud Bawadekji

45+ Erkekler Birincisi: Uğur Çiroğlu

55+ Erkekler Birincisi: Tacettin Doğan

Çift Erkekler Birincisi: Mustafa Er- Selim Gençbay