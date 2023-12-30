Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “2024 yılı tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirsin” dedi.

Yeni yıla ilişkin bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2023 yılının Cumhuriyetin 100’yılının coşkuyla kutlandığı bir yıl olduğunu belirterek; “Cumhuriyetimizi yeni yüzyılda da daha ileriye taşımak, demokrasi ile taçlandırmak ve çağdaş medeniyetler düzeyine ulaştırmak için çok daha fazla çalışacağız” dedi.

“Yurtta barış, cihanda barış”

Ukrayna ve Filistin’de devam eden savaşlarda akan kanların son bulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tüm dünyanın arzu ettiği huzur ve barış ortamına bir önce kavuşabilmek adına, yaşlı, çocuk, sivil demeden öldürülen on binlerce insana yenilerinin eklenmemesi adına 2024 yılında öncelikli temennimiz barıştır. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini oluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta barış, cihanda barış’ ilkesi, Türkiye’nin dünya sahnesinde barışın ve huzurun öncüsü olma amacını taşımaktadır. Savaşların devam ettiği günümüzde de bu ilkenin insanlık için nedenli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.”

“En acı hatıra olarak yüreklerde yer etti”

6 Şubat’ta yaşanan depremlerin yılın en acı hatırası olarak yüreklerde yer ettiğini belirten Başkan Akgün, “Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bir daha böylesine büyük acılar yaşamamak temennisiyle; 2024 yılında sevgili büyük Büyükçekmece ailemle, bütün mesai arkadaşlarımla beraber halkımızın refah ve mutluluğu için, şehrimizin geleceği için çok ama çok daha fazla çalışacağız. 2024 yılı tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirsin” dedi.