Büyükçekmece Belediye Başkanı ve CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün, 2029 döneminde kendisine yol arkadaşlığı yapacak belediye meclis üyesi adaylarını da tanıttı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün, bir otelin konferans salonunda gerçekleştirdiği proje lansman toplantısında katılımcılara yeni dönemde hayata geçireceği projelerini anlattı. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, Büyükçekmece Belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akgün, kültür-sanat, eğitim ve yeşilin ön planda olduğu projelerinin sunumu esnasında en büyük projelerinin kentsel dönüşüm olacağını belirtti. Program sonrası Akgün, 2024-2029 döneminde kendisine yol arkadaşlığı yapacak belediye meclis üyesi adaylarını da tanıttı.

“Bu projeler şehrin marka değerini yükselten projelerdir”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Büyükçekmece’yi diğer ilçelerden benzersiz yapan önemli etkenler vardır. Kişi başına düşen yeşil alanın 124 metrekarenin üzerinde olması, eğitim, kültür ve sanatın çok üst noktalarda olması bizim için çok önem arz ediyor. Bugüne kadar yaptıklarımızı bundan sonra daha da güçlendirerek yapmanın yollarını arayacağımızı ifade ettik ve ortaya koymuş olduğumuz projeler, daha yeşil Büyükçekmece, daha güçlü eğitim kültür sanat ve istihdam, ilçenin kalitesini yükseltici, şehrin marka değerini artırıcı hizmetlerimizi tamamlamak. TÜYAP Fuar Merkezi Avrupa’nın en büyük fuar ve kongre merkezlerinden bir tanesidir biz getirdik. Avrupa’nın en büyük film platosu mayıs ayında motor diyecek ve film çekimleri başlayacak Avrupa’nın Dünyanın önemli bir film endüstrisi merkezi de burada faaliyet gösterecek. Avrupa’nın Türkiye’nin en güzel en estetik yat limanı ve marinası da Büyükçekmece’de yapımı devam ediyor. Bu projeler şehrin marka değerini yükselten projelerdir. Kültür, sanat, eğitim bizim olmazsa olmazımızdır. Bugün halkımıza bunu anlattık. Büyükçekmece 2050 vizyon projesi ömrünü belediyeciliğe adamış Hasan Akgün’ün ve Büyükçekmece’nin olmazsa olmazıdır. 2050 yılına kadar bu İlçeyi biz planladık. Halkımız neyin yapılacağını yürüyeceğimiz yolun nasıl bir yol olduğunu biliyor. Bu nedenle yatay yapılaşmadan asla ödün vermeyeceğiz. Yüz binlerce yeşil alanımızı asla betonlaştırmayacağız. Büyükçekmece olarak İstanbul’a Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hepsine inancım tamdır”

Başkan Akgün’ün proje sunumunun ardından 2024 - 2029 dönemi Büyükçekmece Belediye Meclis Üyeleri tek tek sahneye çağrılarak kamuoyuna tanıtıldı. Meclis üyelerine başarı dileklerinde bulunan Başkan Akgün, “Çok kıymetli Büyükçekmece ailem, sevgili yol arkadaşlarım. Biraz önce ilk karede görmüş olduğunuz arkadaşlarımızla bugün hala mevcut görev başında olan arkadaşlarımızla yolumuza devam etmek istiyoruz. Allah’ın yardımıyla sizlerin desteğiyle bu ekip İstanbul’umuza, Büyükçekmece’mize çok güzel hizmetler yapacaktır. Hepsine inancım tamdır” dedi.