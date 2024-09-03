Büyükçekmece Belediye Meclisi, Eylül ayı birinci toplantısını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlanırken bazı maddeler de ilgili komisyonlara sevk edildi. 4 bin 100 öğrenciye eğitim desteği verilecek.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Eylül ayı birinci toplantısını yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce söz alan siyasi parti grup başkanvekilleri 2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı’na ilişkin öneri ve temennilerini dile getirdi. Meclise bir sunum yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi’nin eğitim ve öğretime yönelik olarak yaptığı katkıları anlattı. Başkan Akgün şunları söyledi: “Milli eğitim meselesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu yoldan bakıyoruz. O açıdan bakıyoruz. O nedenle bugüne kadar belediye ile vatandaşı birleştirerek birlikte yaptık. Bazısını belediyenin imkanlarıyla yaptık. Yüzde 90’ını belediye vatandaş ortaklığıyla yaptık. Bu süreçte 8 lise, 9 ilkokul ve ortaokul, 6 anaokulu ve kreşi Türk milli eğitimine kazandırdık. Esas olan bunu başarabilmektir.”

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda da dar gelirli ailelerin yanlarında olunacağını kaydeden Başkan Akgün; “Bu eğitim öğretim döneminde de 4 bin 100 öğrencimize beslenme, okul kıyafeti ve burs desteğimiz kesintisiz olacak sürecek” dedi.

“Vatandaşın lehine 1000’lik plan çalışmaları bitti”

Gündemde yer alan maddelerden biri olan Tepecik Altyapı Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir bölümüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İmar Komisyonu’na havale edilirken, konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Akgün, seçim öncesinde imar planı bekleyen bölgeler için verdikleri sözün arkasında olduklarını belirterek, uzun yıllardır çözülmeyen imar planı sorunun 3 ay içinde çözüleceğini belirterek; “3 ay içerisinde 1/5000’lik plan onaylandı. Biz 1/1000’lik çalışmamızı yapmıştık. 1000’lik çalışmalarda ufak değişiklikler yaparak vatandaşın lehine 1000’lik çalışmalar bitti. Askıya çıkacak 1000’lik planlar” diye konuştu.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü kuruluyor

Daha önce Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Veteriner Şefliğinin yerine norm kadro yönetmeliği hükümleri uyarınca Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kurulması ve kadrosunun ihdas edilmesi hususu müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

Ramat Gan Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi sonlandırıldı

Gündemde yer alan maddelerden bir diğeri de, İçişleri Bakanlığı onayıyla, 2000 yılında Büyükçekmece Belediyesi ile İsrail’in Ramat Gan Belediyesi arasında kurulan “Kardeş Şehir” ilişkisinin sonlandırılması teklifi de oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi, Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Alpullu Belediyesi, Edirne ili, İpsala ilçesi, Yeni Karpuzlu Belediyesi, Kahramanmaraş ili, Nurhak Belediyesi ve Giresun ili, Bulancak Belediyesi arasında “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması maddesi de yine meclisten oybirliğiyle geçti.