Büyükçekmece Belediyesi, ilçede toplam 24 spor tesisinde çocuklar ve yetişkinler için 22 dalda ücretsiz olarak spor eğitimi veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Yaz Spor Okulları’nda 4 bin 67 çocuk, 2 bin 956 yetişkin kursiyer, Kış Spor Okulları’nda bin 668 çocuk, 4 bin 662 yetişkin kursiyer eğitim alıyor. İstanbul’un sportif faaliyetler alanında en zengin ilçelerinden biri olan Büyükçekmece’de sporun her türlüsünü yapmak mümkün. 2015 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatları ile kurulan Spor Akademisi, 9 yılda binlerce Büyükçekmeceliye ücretsiz spor hizmeti verdi. Spor Akademisi Okçuluk, Bisiklet ve Atletizm takımları onlarca madalya ve kupayı Büyükçekmece’ye getirirken, futbol altyapısında yetişen gençler Türkiye’nin önde gelen takımlarına transfer oldular. Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi, Yaz Spor Okulları, Kış Spor Okulları ve Herkes İçin Spor eğitimleri ile 7’den 70’e tüm Büyükçekmecelilerin hizmetinde.

Profesyonel liglerde mücadele eden takımlar ilçenin gururu oldu

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede sporla buluşmayan çocuk ve yetişkin kalmaması için projeler üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetişkinler için ilçede 12 farklı bölgede 7 branşta, çocuklar için ise 16 farklı bölgede 22 branşta ücretsiz spor eğitimi hizmeti veriyor. Alanında deneyimli spor antrenörleri eşliğinde çocuklar ve yetişkinler istedikleri branşta spor yapma imkanı bulurken, kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştiriyor. Futbol, voleybol ve basketbolda profesyonel liglerde mücadele eden Büyükçekmece’nin spor kulüpleri elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu oldu.

“Ulusal ve uluslararası bir çok başarımız var”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Donanımlı, tam teşekküllü tesislerimiz, uzman antrenörlerimiz, Spor Akademimiz ve Spor İşleri Müdürlüğümüz ile yediden yetmişe herkese hemen her dalda spor imkânı sunan bir belediyeyiz. Bizim tesislerimizde yetişen, hatta spora bizde başlayan şampiyonlarımız var. Bireysel olarak ve takım halinde dünya çapında sporcu yetiştiren bir kentiz. Ulusal ve uluslararası bir çok başarımız var. 2024 yılında da Büyükçekmece’de tam bir ‘Spor Yılı’ olacak” dedi.