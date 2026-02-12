Edinilen bilgilere göre, 20 Ocak'ta saat 05.50 sıralarında Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş yerine molotof atıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede iş yerinin kepenk kısmında yanmaya bağlı hasar oluştuğu ve çevrede cam şişe kırıkları bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından 4 Şubat'ta saat 18.49'da müştekinin telefonuna gönderilen 3 saniyelik videoda, araçla geçerken iş yerinin görüntülendiği ve 'Seni kaç gün daha koruyacaklar' şeklinde tehdit içerikli mesaj iletildiği belirlendi. İlçe emniyet birimleriyle ortak yürütülen çalışmalar sonucu olayla bağlantılı oldukları tespit edilen Ö.F.E. (23), Y.U. (23) ve B.U.T. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Y.U.'nun ikametinde yapılan aramada 37 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ö.F.E.'nin telefonunda yapılan ön incelemede ise, müştekiye gönderilen tehdit videosunun bulunduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan sabıkalı oldukları belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA