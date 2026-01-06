İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yaptıkları operasyonda 2 bin 700 litre etil alkol ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir iş yerine yönelik yapılan ihbarı değerlendirdi. Değerlendirme sonucu 05. Aralık 2025 tarihi saat 15.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi'nde iş yerine yapılan baskında 5 litrelik pet şişelere konulmuş toplam 2 bin 700 litre etil alkol ve bir kişi yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.