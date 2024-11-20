Büyükçekmece Belediyesi, hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Sümeroloğu, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ’ı anlamlı bir etkinlikle andı.

Büyükçekmece’de eğitim merkezine adı verilen Türk arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Atatürk devrimlerinin bilge meşalesi olarak yaşatılmaya devam edecek. Akademik çalışmalarıyla Türkiye’de tarih ve arkeoloji biliminin gelişimine öncülük eden ve Sümeroloji alanında tüm dünyada tanınan bir bilim insanı olarak tarihe geçen Muazzez İlmiye Çığ’ın 110 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Büyükçekmece’de mirası yaşatılmaya devam edilecek. Muazzez İlmiye Çığ Eğitim Merkezi öğrencileri, Muazzez İlmiye Çığ’ın mirasını yaşatmak ve duydukları derin saygıyı ifade etmek için anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdılar. Öğrencilerin kimi Muazzez İlmiye Çığ’ın bilimsel çalışmalarından aldığı ilhamı dile getirirken, kimi Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.