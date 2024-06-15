Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya’da dün akşam açılış töreni yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi gerçekleştirilen etkinliklerde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in yanı sıra F Grubu’ndaki rakiplerin ülke futbol federasyon başkanları ile de bir araya geldi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino ile olan buluşmasında A Milli Futbol Takımı’nın F Grubu’ndaki rakiplerinden Portekiz’in efsane oyuncusu Luis Figo; UEFA Başkanı Ceferin ile yapılan buluşmada ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csany de yer aldı. TFF’den yapılan açıklamada, "Infantino ve Ceferin, A Milli Takımımıza EURO 2024’te başarı dilerken, Başkan Büyükekşi de kendilerine teşekkür etti. TFF Başkanı Büyükekşi, Macaristan Başbakanı Orban ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Csany’ye ise başkent Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanan Macaristan - Türkiye arasındaki dostluk maçında gösterilen misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerini iletti" denildi.

Büyükekşi, F Grubu’ndaki rakiplerin başkanları ile de görüştü

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Münih’te Almanya ile İskoçya arasında oynanan maçtan önce yapılan açılış töreni etkinliklerinde FIFA ve UEFA Başkanları dışında millilerin Avrupa Şampiyonası’nda F Grubu’ndaki rakiplerin ülke temsilcileri ile de bir araya geldi. Büyükekşi, Çekya Futbol Federasyonu Başkanı Petr Fousek, Gürcistan Futbol Federasyonu Başkanı Levan Kobiashvili ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes ile görüşürken, dört başkan maçların centilmence geçmesi temennisiyle birbirlerine başarı diledi.

Almanya - İskoçya maçını birlikte izlediler

Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanı Paul Philipp, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka ve İsviçre Futbol Federasyonu Dominique Blanc ile de görüşen Başkan Büyükekşi, 14 Temmuz’a kadar sürecek şampiyona ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.