Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Bursa için olan beklentilerini belirtebilecekleri ve fikirlerini paylaşabilecekleri "vatandaş beklenti anketi"ni yayımladı. Bu anket sayesinde Bursalılar, şehrin gelişiminde söz sahibi olabilecek ve gelecek planlamalarına katkı sunabilecekler.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu anket Bursa’nın 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Planı'nı oluştururken vatandaşların görüşlerine büyük önem verildiğini vurguluyor. Belediye, "Şehrimizin geleceğini birlikte şekillendirmek amacıyla sizin isteklerinizi ve beklentilerinizi dikkate almak istiyoruz. Kısa bir süre ayırarak bu ankete katılabilir ve Bursa için hayallerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Katkılarınız, daha yaşanabilir ve güzel bir Bursa için yapacağımız çalışmalara yön verecek. Anketinizde verdiğiniz bilgiler tamamen gizli tutulacak ve sadece genel değerlendirmelerde kullanılacaktır" ifadeleriyle vatandaşları ankete katılmaya davet etti.

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