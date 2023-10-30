4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen bu önemli organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları toplamda 3 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçlarla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, takım olarak en yüksek sırayı aldı.

42 farklı ilin 520 sporcusunun katıldığı bu müsabakalarda, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Emre Lale, tek erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak zirveye çıktı. Tek kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yetenekli sporcusu Özge Bayrak Bağcı Türkiye şampiyonu unvanını elde etti. Çift erkekler kategorisinde Serhat Salım altın madalyayla ödüllendirildi. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Serdar Koca çift erkeklerde Türkiye ikincisi olurken, Özge Bayrak Bağcı da çift kadınlarda Türkiye üçüncülüğüne layık görülerek bronz madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, toplamda 5 madalya elde ederek kulüpler sıralamasında birinci olarak Türkiye şampiyonluğu kupasını kazandı. Bu büyük başarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden 3 sporcu ve 1 antrenör Milli Takım'a davet edildi. Özge Bayrak Bağcı, Emre Lale ve Serhat Salım, 6-8 Kasım 2023 tarihleri arasında Azerbaycan'da düzenlenecek olan Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda Milli Takım kadrosunda yer alacaklar. Ayrıca, organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Antrenörü Samet Koyun da Milli Takım Teknik ekibine seçildi. Bu büyük başarı, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un badminton sahnesindeki etkileyici varlığını bir kez daha kanıtladı.