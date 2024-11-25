Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Melek Nişancı Huzurevi’nde çalışanlara ve huzurevi sakinlerine anlamlı bir program düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uzman sağlık ekipleri ve psikologları Hendek Melek Nişancı Huzurevi’nde yaşlılara streslerinin azaltılması için önemli bir eğitim verdi ve gün, oynanan grup oyunları, sanat etkinlikleriyle anlam kazandı. Eli öpülesi büyükler bu etkinlikle hem sağlık hem de psikoloji açısından bilinç kazandı. Stabilizasyon egzersizleri, nefes teknikleriyle günlük yaşamlarına yön veren yaşlılar, “Böyle anlamlı ziyaretler, hayatımıza renk katıyor ve unutulmaz hatıralar bırakıyor. Hayatımızda böyle güzel bir gün geçirmedik desek yeridir. Tekrar gelmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Ziyarette, huzurevi çalışanlarına stres yönetimi konusunda eğitimler verildi, bağlanma temelli grup oyunları, sanat çalışmaları, keyifli etkinlikler yapıldı ve ekipler çiçek takdimiyle yüzlerde tebessüm oluşturdu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer, huzurevi sakinleriyle tek tek görüşerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını iletti. Büyükşehir psikologları, “Stres Faktörleri ile Baş Edebilme Becerileri” konulu seminer vererek huzurevi sakinleri ve çalışanlarına stresle başa çıkabilmeleri için stabilizasyon egzersizleri, nefes teknikleri, güvenli yer uygulamaları yaptırdı. Etkinlikler keyifli anlara sahne oldu ve Büyükşehir ekibi ayrıca “tanışma oyunu” ve “pamuk topu etkinliği” gibi grup oyunlarıyla yaşlıları eğlendirirken, aralarda güçlü bağlar kurdu.

“Böyle ziyaretlere ihtiyaç duyuyoruz”

Huzurevi sakini Mustafa Geçgil, “Ziyaretiniz beni gerçekten çok mutlu etti, elinize ayağınıza sağlık. Huzurevi sakinleri olarak böyle güzel etkinliklere ve ziyaretlere her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Buraya gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için çok memnun oldum” dedi.

“Uzun zamandır böyle bir gün yaşamadım”

Melahat Şen ise, “Uzun zamandır böyle güzel bir gün yaşamamıştım. O kadar mutlu oldum ki, insan bu kadar mutlu olabilir mi, diye düşündüm. Bize gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve sıcaklık için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı ziyaretler, hayatımıza renk katıyor ve unutulmaz hatıralar bırakıyor. Tekrar gelmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

“Bizim için mutluluk kaynağısınız”

Ejder Yıldırım, “Buraya gelen her ziyaretçi bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Ancak kamu kurumlarının bizleri ziyaret etmesi ve yanımızda olduklarını hissettirmesi, gönlümüzde ayrı bir yer tutuyor. Bu tarz anlamlı ziyaretler yalnız olmadığımızı ve hatırlandığımızı hissettiriyor, bize moral ve güç veriyor. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık” şeklinde konuştu. Gün içinde yapılan sanat aktivitelerinde yaşlılar, kaliteli vakit geçirdi. Ziyaret anısına çekilen fotoğraflar, renkli günün adeta bir nişanesi oldu.