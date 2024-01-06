Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türkiye’ye örnek olan faaliyetlerinin yanı sıra diğer itfaiye teşkilatlarına teknik ziyaretler gerçekleştirerek, tecrübe paylaşımında bulunuyor.

Acil durumlara karşı 7 gün 24 saat vatandaşların yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gerçekleştirdiği teknik ziyaretlerle şehri ve itfaiye teşkilatını tanıtırken aynı zamanda Türkiye’deki diğer itfaiye teşkilatlarını da inceleyerek onların hizmetlerini yerinde görüyor, tecrübe paylaşımında bulunuyor. Son olarak büyükşehir itfaiyesi personelinden oluşan heyet İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) tesislerini yerinde inceledi. Türkiye’nin en eski itfaiye eğitim merkezlerinden İBİTEM bünyesinde kullanılan sistemler, sınıflar, istasyonlar, simülatörler ve verilen hizmetler hakkında bilgi alındı. Ülkenin bulunduğu coğrafi özellikleri itibariyle afetlerle karşılaşılma olasılığının yüksekliği, ayrıca Kocaeli ile İstanbul illerinin metrekareye düşen insan sayısı açısından nüfus ve endüstriyel tesis anlamında yoğunluğu göz önüne alındığında bu tip ziyaretler önem kazanıyor.