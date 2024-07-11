Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Temmuz ayı birinci oturumu Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşiyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuşmasında "Bugün hızlı bir yağış gerçekleşti. Şehrimizde ciddi manada su baskınları oldu. Bu yaklaşık 14.30 saatlerinde gerçekleşti Yaklaşık 400 bildirim aldık. Yol çökmesi, su basması gibi sorunlar yaşandı. Bunlarla alakalı İnegöl Belediyesi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Halkımıza çağrı yapıyoruz. Ancak tabi buradan Buski'deki arkadaşlarımızın gayretini görüyorum. Bizim yağmur suyu kanallarımız var, bunların tamamlanması lazım. Tek tek lokasyon verip uzatmayacağım. Kilogramı tam tespit edemedim ama yoğun bir yağıştı. Yara sarmaya çalışıyoruz. Bu yatırımlarla ilgili hem içme suyu devam ediyor. Yağmur suyununda devam etmesini istiyoruz ama bu çalışmalar esnasında çok zahmet çekiyoruz. Vatandaşımız da çok kolay olmadığını biliyor. Geçen dönemde ifade ettim. Bunları verimli yapmanın yolunu bulmamız lazım. En son size bayram öncesi hatırlattım. En son bir kaç gün önce yamaç şeklinde kapatma çalışmaları başladı. Buradan çıkan tortular da kapatmış olabilir. Bu çalışmalarla ilgili şunu teklif ediyorum. Alanları dağıtıp kazıp toparlamaya çalışıyoruz. Bu zor. Vatandaş bu şehirde yaşıyor. Arabasıyla üzerinden geçiyor. Toz, toprak başkaca sorunlar doğuyor. Kapatmalarını da daha hızlı yapacak şeklinde yaparsak daha iyi olur. Ben kendi adıma rahatsızlık duyuyorum. Bu işi doğru yapın eleştirisi inanılmaz rahatsız ediyor. Benzer cümleleri kurmaya çalıştım. Kapatmalarda da mutlaka o borular doğru döşendi mi, standartlar doğru kapatıldı mı, asfalt yamaları yapıldı mı takip etmemiz lazım." dedi.

Yöneltilen isteğe karşı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Benim de her zaman üzerinde durduğum bir konu. Buskiyle yaptığımız konuda aynen şunu dedim. Vatandaş nezdinde hemen kapatılması çok önemli. Bu hepimize eksi yazıyor dedik. Arkadaşlarımız artık planlamayı ona göre yapacak. Önce test yapıyoruz. Sonra o yamayı yapmamız gerekiyor dediler. Onu da kısa tutun dedik. Arkadaşlarımız artık hassasiyet gösterecekler. Onlarla paylaştım. " ifadelerini kullandı.