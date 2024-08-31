Bursa Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinin kalkınması ve üreticinin gelirlerini arttırmak amacıyla Bursalı çiftçilerden doğrudan modern buğdayın atası kabul edilen siyez buğdayı alımını gerçekleştirdi. Emeğin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Köylünün nasıl zahmet ve emeklerle mücadele verdiğini, yeterince gelir elde edemediğini biliyoruz. Hiç merak etmeyin. Çiftçimizin hem ürününün yanında olacağız hem de ürününü tarlada bırakmamak için mücadele edeceğiz” dedi.

Bursa’da fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, tarımda ürün kalitesinin artması ve hak ettiği fiyatı elde etmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Bursalı kavun ve karpuz üreticilerinin mağdur olmaması adına ürünlerini değerinde satın alan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Keles ilçesi Yazıbaşı köyü çiftçilerinden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, iştirakler aracılığıyla siyez buğdayı alımı yaptı. Mahalle meydanında coşkuyla karşılanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, alım töreni öncesi köylülerle bir araya gelerek sohbet etti. Siyez unuyla yapılan gözlemenin tadına bakan Başkan Bozbey, vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. Programa, Başkan Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İlçe Başkanı Cevat Acar, Besaş Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Gazioğlu, Besaş Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Tarım AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, BursaSu Genel Müdürü Erman Aydıngün, Yazıbaşı Mahallesi Muhtarı Muhammer Kılınçarslan, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Destek olmaya hazırız”

Vatanın ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini, o yüzden topraklara sahip çıkmak gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kültürümüze sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuzu dile getirdi. Siyez buğdayı alımı için geldiklerini ancak köyün dertlerini de birebir dinlediklerini ifade eden Başkan Bozbey, ihtiyaç duyulan çalışmalara zaman kaybetmeden başlayacaklarını dile getirdi. Başkan Bozbey, “Artık köylerin isimleri mahalle olarak geçiyor ama fark etmez. Biz köylü doğduk, köylü öleceğiz. Biz emeğin ne olduğunu biliyoruz. Köylünün nasıl zahmet ve emeklerle mücadele verdiğini, ama yeterince gelir elde edemediğini biliyoruz. Hiç merak etmeyin. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin hem ürününün yanında olacağız hem de ürününü tarlada bırakmamak için mücadele edeceğiz. Köylünün hayalinin büyük kısmını, Büyükşehir Belediyesi’nin yerine getirme sorumluluğu vardır. Burada sadece siyez değil, önemli bir çörek otu ekimi de var. Bu konuda da destek olmaya hazırız” dedi.

"Bir bir başaracağız”

Çiftçilere sulama konusunda yassı ve yuvarlak boru desteği vermek amacıyla fabrika kurulumuna başladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, köylüye bu alanda da destek olacaklarını açıkladı. Mazot ve gübre konusunda da desteklerin olacağını belirten Başkan Bozbey, “Gübre konusunda bir fabrikayla anlaşmak üzereyiz. Sıvı gübre konusunda anlaşma yapacağız ve çiftçilerimizle paylaşacağız. Girdiyi azaltmak; çiftçimizin gelirini yükseltmek, daha fazla alanı ekmesi anlamına gelir. Bunları hep beraber başaracağız. Yeter ki siz ekin. Bizim artık Bursa’daki ekilebilen alanlarımızı da net bilmeliyiz. Bunun planlamasını hep beraber yapacağız. Bu sene kavun, karpuz, domates, biberde sorunlar yaşandı. Ürünlere ihraç kotası getirilmesinden dolayı bu sıkıntının yaşanacağı biliniyordu. Ama bir Allah’ın kulu köyleri gezip ‘kota var, domates yerine gelin şunları ekin’ demedi. Tarım AŞ’de 17 ilçenin ziraat odası başkanın ve üniversitelerden yetkililerin yer alacağı bir danışma kurulu oluşturuluyor. Çiftçinin nitelikli ve kaliteli ürün ekmesinin yanında pazar payı yüksek ürünlerin tercih edilmesi sağlanacak. Gençleri şehirlere kaptırmamak adına buraların önemli gelire sahip olması gerekiyor. İnşallah bunları bir bir başaracağız” dedi.

“Toprak çok kıymetlidir”

Bursa’nın ve dağ yöresinin çok bereketli topraklara sahip olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, Bursa’nın tarımın da önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Pandeminin tarımın önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Allah aşkına topraklarınızı satmayın. Toprak çok kıymetlidir. Yarın daha kıymetli olacak. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda iştirakler aracılığıyla siyez buğdayı alımı yapıyoruz. Yaklaşık 10 ton civarında siyez buğdayı alımı oluyor. Fiyat konusunda alım garantisi olduğu için anlaşıldı. Hayırlısı olsun. Önümüzdeki sene daha fazla ekilmesini istiyoruz. Sizlerin zarar etmeyeceği, kar elde edebileceği fiyat politikasıyla çalışmayı yapacağız. Siyez buğdayı ayrıca ata tohumudur. 12 bin yıldır Anadolu topraklarında ekilen üründür. BESAŞ bunlardan ekmek yapacak ve tüketici sağlıklı ürüne ulaşmış olacak. Sizin emeğiniz sofraya kadar gidiyor. Emeğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.