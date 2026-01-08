CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde yaşadığımız yoğun yağışlar, altyapının ne denli hayati bir konu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Altyapı çalışmalarını yıllardır görmezden gelenler veya bugüne kadar bu konuda adım atmayanlar, bugün yaşanan sorunların sorumluluğunu taşımaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerimiz, İnegöl’de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sahada özveriyle çalışmaktadır. Tüm imkânlarımızı seferber ederek yağışın etkilerini en aza indirmek için mücadele ediyoruz.”



CHP İnegöl İlçe Başkanlığı olarak, altyapı yatırımlarının ertelenemez bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyor; vatandaşlarımızın güvenliği ve yaşam kalitesi için bu çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”