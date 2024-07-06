Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili personeline kurum hafızasına yönelik olarak "Arşiv Mevzuatı ve Birim Belge Yöneticisinin Görevleri Eğitimi" verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hızlı ve en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla personelin gelişimi için eğitim vermeye devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından büyükşehirde görev yapmakta olan birim belge yöneticilerine yönelik "Arşiv Mevzuatı ve Birim Belge Yöneticisinin Görevleri Eğitimi" düzenlendi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Daire başkanı Bayram Bayram, arşiv yönetmeliğine uygun işlem yapılması için personelin yetkinliğinin artırılması ve kurum arşivinin öneminden bahsetti. Eğitimde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Eğitmenleri tarafından "Belge ve belge çeşitleri, kurum ve birim arşivi, devir, ayıklama ve imha komisyonu, dijitalleştirme ve dijitalleştirme komisyonu, uygun cihaz tercihi, elektronik belge, elektronik imza ve onay, belge içeriği, fiziki belge, ek, ilgi, ilişki, tebliğ, paylaşma, asıl belge, tenkit yazısı, belge yönetimi, neden EBYS, kayıtlı elektronik imza, belge taşıma, belgeye erişim, klasöre erişim, ayıklama, tasfiye, elektronik dosyalama, hatalı dosyalama kontrolü, özel klasör ve dosyalama, arşiv bilinci kazandırılması, temel arşivcilik bilgileri" gibi konu başlıklarına değinildi.