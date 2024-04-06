Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbata törenin ardından yapılan devir teslim töreniyle görevine resmen başladı. Kendisini bekleyen binlerce kişiye seslenen Mustafa Bozbey “Önceliğimiz bütün Bursa olacak, Bursalı’nın hakkını koruyacağız” dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, görevini Büyükşehir Belediye Başkanvekili Oktay Yılmaz’dan teslim aldı. Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen devir teslim törenine Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Parti örgütü ve binlerce vatandaş katıldı.