Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde üreticilere destek olmak için bugüne kadar 10 bin 370 feromon tuzaklama çalışması yaparak ürünleri Akdeniz meyve sineği zararlarından korudu.

MUĞLA (İGFA) -Verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla’da üreticilere destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi özellikle narenciye, şeftali, hünnap, incir gibi ağaçlardaki ürünlere zarar veren Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı mücadelesini sürdürüyor. İl genelinde üreticilerin tarlalarına giderek bugüne kadar 10 bin 370, 2024 yılında da 3 bin feromon tuzaklama yapan Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden üreticiler büyük memnuniyet duyuyor. Datçalı Üretici Selçuk Bozkurt 25 yıldır organik ürünler yetiştirmek için çabaladığını ve Büyükşehir’in ayaklarına kadar getirdiği bu hizmeti ile bunu başardığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı mücadele çalışmaları kapsamında Köyceğiz ilçesindeki meyve ağaçlarına 2 bin 620 adet, Bodrum’daki meyve ağaçlarına 300 adet, Datça’daki meyve ağaçlarına 80 adet feromon tuzağı yerleştirildi. Proje kapsamında il genelinde narenciye, kayısı, şeftali, incir, hünnap, cennet elması ve frenk inciri gibi ara konukçu meyve ağaçlarına 2024 yılında toplam 3 bin adet feromon tuzağı desteklenmesi yapıldı.

ÜRETİCİ SELÇUK BOZKURT: “BÜYÜKŞEHİR TAM ZAMANINDA YETİŞTİ VE TUZAKLARI AYAĞIMIZA KADAR GETİRDİ”

Kendi yöntemleriyle tuzaklama işlemini yapmaya çalıştığını ancak feromon tuzaklar kadar iyi olmadığını açıklayan üretici Selçuk Bozkurt, “25 senedir kendi ürünlerimi üretiyorum. İlaç kullanmadan tamamen organik üretim yapmak tek hedefim. Bu sebeple hem sağlıklı hem de etkili bir yöntem olduğu için Akdeniz Meyve Sineği’nden korunmak için şu anda belediyenin verdiği tuzakları öncesinde kendi paramla alıyordum. Fakat fiyatlar çok artınca alamaz hale geldim. Kendimce geliştirdiğim yöntemle eski tuzaklardan kalan kaplara maya ile bir tuzak hazırladım. Bu da gayet etkili oldu ama feromon tuzakların etkisini göremedim. Tabi tam bu esnada Büyükşehir Belediyesi’nin tuzakları dağıtması üreticiler için harika oldu. Bununla da kalmadı tuzakları ayağımıza kadar getirip bizlere sundular ve etkilerini, kullanımını aktardılar. Bu sebeple çok memnun ve mutluyuz.” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ SEZER ÇETİN: “HEM ÜRÜNLERİMİZİ DOĞAL YETİŞTİRİYORUZ HEM İLAÇ PARASI VERMİYORUZ”

Üretici Sezer Çetin doğal ürünler yetiştirmek istediğine ve Büyükşehir’in feromon tuzak hizmeti ile bunu başardıklarını söyledi. Sezer Çetin; “Her sene Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele ediyoruz. Neyse ki Büyükşehir Belediyesi bu mücadelemizi daha kolay hale getirdi. Feromon tuzaklar sayesinde daha az çabayla doğal yollardan ürünlerimizi koruyabiliyoruz. Özellikle narenciye için büyük tehlike olan bu sineği bizler yaz aylarından itibaren narenciyeye gelmeden yok etmeyi hedefliyoruz. Bu sebeple öncelikle Hünnap, İncir, Şeftali gibi ağaçlarımızda kullanarak narenciyeyi koruma altına alabiliyoruz. Bu hizmetin en önemli yanı ise zehirli ilaçlar kullanmak zorunda kalmamamız. Hem doğal ürünler yetiştiriyoruz hem de ilaç parası cebimize kalıyor. Bu hizmeti için Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARAS; “TOPRAK ANALİZİNDEN HASADA ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Üreten bir Türkiye için üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarım kenti Muğla’da üreticilere her alanda desteğe devam ettiklerini ve Muğla’nın dünyada söz sahibi ürünleri ile üreticisine kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Aras; “Ülkemizin ihracat rakamlarına baktığımızda tarımın önceki dönemlere göre daha az yer aldığını görürüz. Halbuki Türkiye muhteşem Anadolu coğrafyası ile verimli topraklara ve bu topraklarda üretilen başat ürünlere sahip. Ülkemizdeki tarım politikalarının üreticiyi destekleyen, topraklarında kalmasını sağlayan bir sistemi ortaya koyması lazım. Verimli toprakları ile Muğla’mızda dünyanın çok önemli bir tarım kenti. Çam balından zeytine, susamdan narenciyeye dünyada marka olan ürünlerimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak üreten köylümüzün tarlasından hasada, toprak analizinden yerel tohuma kadar her alanda yanındayız. Özellikle meyve ağaçlarında önemli bir sorun olan Akdeniz meyve sineği ile mücadelede de üreticimizin ayağına kadar giderek bu sorunu ortadan kaldırmak için proje ürettik. Çalışmalarımız neticesinde üreticilerimizin ilaç kullanmasına gerek kalmadan bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırdık ve İhracata yönelik narenciye ve diğer ürünlerimiz üreticimize daha fazla katma değer sağladı. Büyükşehir olarak üreticilerimizin yanında olmaya, milli ekonominin temeli olan tarımla kalkınmaya devam edeceğiz.”