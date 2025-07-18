Çalışmalar, Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından yürütülüyor. Dere tabanında ve çevresinde biriken kargı, ot, çöp ve diğer katı malzemeler iş makineleriyle toplandı. Bu kapsamda yapılan işlemlerle görüntü kirliliğinin önlenmesi, haşere üremesinin engellenmesi ve çevre sağlığının korunması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın daha sağlıklı bir çevreye kavuşması adına yalnızca içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesiyle yetinilmediğini, dere ıslah ve temizlik çalışmalarının da kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti. Bozbey, doğayı ve su kaynaklarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, kötü koku ve görüntü kirliliğine karşı ekiplerin sahada aktif şekilde çalıştığını ifade etti. Nilüfer ilçesindeki Ayvalı Dere’de sürdürülen temizlik ve ıslah faaliyetlerinin bu çabanın bir parçası olduğunu dile getiren Bozbey, geleceğe daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için doğaya sahip çıkılması ve suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi.

Yüzüncüyıl Mahallesi Muhtarı Ayşenur Sayan ile 29 Ekim Mahallesi Muhtarı Gülşah Gülsün ise yürütülen çalışmaların mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Her iki muhtar da Ayvalı Dere çevresinin daha yaşanabilir hale geleceğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Bozbey’e teşekkür etti.