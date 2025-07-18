Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle Ordu’ya kazandırılan ve adrenalin tutkunlarının yeni adresi olan Dağ Kızağı ve Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle Ordu’ya kazandırılan ve adrenalin tutkunlarının yeni adresi olan Dağ Kızağı ve Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “3 ay değil 12 ay Ordu” sloganı Ordu’yu her alanda zirveye taşıyor. Yapılan her yatırımla daha da güzelleşen ve ilgi odağı haline gelen şehir, kenti ziyaret eden turistlerin beğenisini kazanıyor. Bu kapsamda Ordu’nun misafir odası Boztepe’de hayata geçirilen Dağ Kızağı ve Sosyal Tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.

Tesis önünde düzenlenen törene Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “RESMİ AÇILIŞA KADAR YARIM MİLYON KİŞİ DAĞ KIZAĞINI KULLANDI”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Boztepe’yi sil baştan yenilediklerini ve tam bir çekim merkezi haline getirdiklerini söyledi.

Boztepe’deki dağ kızağının adrenalin tutkunlarının yeni adresi olacağını kaydeden Başkan Güler, “Allah Boztepe gibi bir yer vermiş bize ne kadar şükretsek az. Bütün güzellikler burada. Bu güzel çekim merkezine bizler ilaveler yapmaya çalışıyoruz. Boztepe’yi sil baştan yeniledik. Bunun yanı sıra da bir dağ kızağı düşündük ve hayata geçirdik. Resmi açılışa kadar olan sürede yarım milyonu aşkın kişi dağ kızağını kullandı. Çok güzel bir yerde iyi bir yatırım yapıldı. Burası bir çekim merkezi oluyor. Adrenalin tutkunları için güzel bir mekan. Güvenliği konusunda da kontroller sürekli yapılıyor” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen kurdele kesimi ile tesis hizmete açıldı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından tesis gezildi.

BAŞKAN GÜLER’DEN DAĞ KIZAĞI İÇİN GELENLERE JEST

Açılışta ayrıca Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından katılımcılara jest yapıldı. Başkan Güler, dağ kızağının açılışa özel ücretsiz olduğunun müjdesini verdi. Başkan Güler'in bu jesti misafirlerin beğenisini kazanırken vatandaşlarda dağ kızağının keyfini yaşadı.