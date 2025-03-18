Projeden faydalanmak isteyen çiftçilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar ve başvuru detayları şu şekilde:

Başvuru Şartları:

- Bahçede 10 dekara kadar,

- Açık alan tarlada 20 dekara kadar,

- Örtüaltı üretimi için ise 0,5 m² ile 5 dekar arasında sınırlı alanlar,

- Başvuru sahibinin 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydını yaptırmış olması,

- Başvuru sahibinin Ziraat Odası'na üyelik kaydının bulunması gerekmektedir.

Başvuru Süresi:

Başvurular, 10 Mart 2025 tarihinde başlayıp, 30 Mart 2025 tarihine kadar devam edecektir.

Gerekli Evraklar:

- Kimlik Fotokopisi,

- ÇKS / Örtüaltı kayıt belgesi,

- Tapu veya Kira Sözleşmesi (ÇKS kaydında sözleşmenin belirtilmesi gerekmektedir).

Başvurular İnegöl Ziraat Odası’na yapılacak olup, gerekli evraklar teslim edilip başvuru formları doldurulacaktır.