İnegöllü sanayici Bahri Sevinç her yıl olduğu gibi bu yılda aşure ikramında bulundu. Dev kazanlarda pişirilen aşureler bölgede faaliyet gösteren esnaf ve çalışanlara ikram edildi.



İslam alemi için önemli sayılan ve önemli olayların gerçekleştirildiğine inanılan aşure günü etkinlikleri tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’de de çeşitli organizasyonlarla hatırlatılmaya devam ediliyor.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. Günü kabul edilen Aşure gününde İnegöl’de yeniden kazanlar kaynatıldı.

İnegöl’de mobilya yan sanayi firmalarının öncülerinden olan İnegöllü İş adamı Bahri Sevinç, her yıl olduğu gibi bu yılda 2 bine aşkın kişiye aşure ikramında bulundu. Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Bölgesindeki etkinliğe yoğun ilgi oldu.



Oğulları Fatih ve Cihan Sevinç ile birlikte geleneksel hale getirdikleri organizasyon ile ilgili bilgi veren iş insanı Bahri Sevinç, “Aşure gününde birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Müşterilerimiz dost ve arkadaşlarımız, çevredeki esnaf ve çalışanları ile biraraya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Böylesine özel günleri hatırlamak, geleneklerimizi unutturmamak adına aşure gününe özel önem veriyoruz. Allah güç ve kuvvet verdiğince aşure günlerini her yıl tekrar edeceğiz. Davetimize icabet eden tüm herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.