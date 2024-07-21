Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Tarım AŞ şirketi ile mazot ve ekipman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Köylülerin ilk etapta amacı kooperatifleşmeyi sağlayıp en düşük maliyetlerle üretim yapmak olacak.

Boş ve atıl kalan arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması adına Tarım AŞ ile harekete geçtiklerini belirten Gököz Mahalle Muhtarı Sinan Yalçın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de bu konuda mazot ve ekipman desteği alacaklarını söyledi. Gököz ve çevredeki 4 köydeki yer sahiplerinin rızasını alarak hareket edeceklerini ifade eden Yalçın, "Çevre köylerden alacağımız desteklerle bu atıl durumda olan arsaların ekilerek ekonomiye katkı sağlanması ve yer sahiplerine belirli oranlarda buğday yada un şeklinde ödeme yapılmasını planlıyoruz. Bu projeyi de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de olumlu karşıladı. Kırsalda şu an yapılabilecek en değerli şey aslında özümüze dönmek. Bu anlamda buğday ve arpayla ilgili mahsullerimizin tekrar kazandırılması ve oralardan gelecek katkılarla da o tarlaların değerini artırmayı hedefindeyiz. Bu noktada inşallah ilerleyen süreçte güzel projeler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.





"Buğday ve mazot desteği bekliyoruz"

Kendilerini harekete geçirecek itici gücün ekipman giderlerinin, ekin ve ekimi için gerçekleştirilebilecek mazot ve buğday talebinin karşılanması olacağını belirten Yalçın, "Bizim köyümüz ve çevresindeki arazilerin yüzde 90'ı hatta yüzde 95'i atıl durumda. Projede hazırlık aşamasındayız. Fizibilitesini gerçekleştirdik. Bununla ilgili tarım, hayvancılık, orman, sulama ve inşaatla ilgili ortak bir kooperatif hareketimiz başladı. Bununla beraber alacağımız desteklerle hedefimiz buradaki topraklarımızın kıymetli olduğunu ortaya koymak. İş gücünü artık gerçekleştiremeyecek olan yaşlı nüfusumuza bu noktada önder olup katkı sağlayıp onlara değer kazandırmak amacındayız" diye konuştu.



"Köylere dönüşün önünü açacağız"

Destek ile hem köylünün hem de Türkiye'nin kazanacağını belirten Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Arsalarımızın, tarlalarımızın kıymetli olduğunu hissettirebilirsek bu deprem riskiyle birlikte de köylerimize geri dönüşün olacağını düşünüyorum. Zaten şu an en değerli şey aslında üretim. Zaman içeresinde görüyoruz ki üreten bir toplumdan tüketen bir topluma geçtik. Yarın paralarımız olsa bile alacak gıda maddesi bulamayacağız. Bu süreçle ilgili kurumlardan destek talep ettik. Amacımız giderleri en aza düşürmek ve topluca kooperatif şeklinde birlikte hareket etmek. Burada atıl kalmış toprakları işleyip değerli hale getirip ekonomiye kazandırmak en büyük gayemiz. Bize itici bir güç lazım. Büyükşehir Belediyesi ile proje hazırlayarak onlardan mazot, biçerdöver gerekirse traktör desteği alacağız. Hem çiftçimiz hem ilçemiz hem de Bursa kazanacak."

Vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, "Bu bölgede oturan vatandaşlarımız diyorlar ki bu bölge gelişsin daha fazla yatırım olsun. Şehirde oturan çocuklarımız torunlarımız gelip burada yaşasınlar diyorlar ve kesinlikle haklılar. Dağ yöresine özel projelerimiz var. Buradaki sıcak su bölgelerini değerlendirmeyi arzu ediyoruz, kırsal turizmi çok önemsiyoruz. Bununla birlikte hayvancılığı ve tarımı geliştirmek istiyoruz. Örnek olarak kiraz ilçenin en önemli ürünlerinden biri. Bu sene 20 bin ton civarında olan rekolte beni son derece sevindirdi. Nitelikli ve herkesin tatması gereken bir kiraz. Arzumuz ilçemizin bu değerler doğrultusunda gelişim göstermesi. Bugün çiftçimize saman ve koyun desteği yaptık. Sadece burada değil tüm bölgelerimizde mazot ve fide desteğine hazırlanıyoruz, ilaçlama konusunda da destek olacağız. Kentte çiftçilik ve hayvancılık yapanların gelirlerinin yükselmesi için çabalıyoruz. Bu amaç doğrultusunda onların yanında olacağız, destek olacağız" diye konuştu.