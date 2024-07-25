Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kentin 22 farklı noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor. Son olarak Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nin İnegöl’de İshak paşa Camii önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.



İshak paşa Camii önünde yapılan aşure dağıtımına CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen Muharrem ayı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 22 noktasında 40 bin kişilik aşure dağıtımı yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ilk olarak Büyükşehir Belediyesi binasında personele aşure ikramında bulundu. Başkan Mustafa Bozbey daha sonra Tarihi Belediye Binası yakınındaki Tuz Pazarı’nda eşi Seden Bozbey ile birlikte Bursalılara aşure ikram etti. Başkan Bozbey, aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşların Muharrem ayını da tebrik etti.



Muharrem ayı boyunca Ulucami, Emirsultan, 2. Murad, 1 Murad camileri ile Orhangazi Meydanı, Gemlik Meydanı, Kestel Meydanı, Mudanya Mütareke Meydanı, Mustafakemalpaşa Meydanı, Orhaneli Salı Pazarı, İnegöl İshak paşa Cami Meydanı, İznik pazar yeri, Nilüfer Konak pazar yeri, Harmancık Perşembe pazarı, Yenişehir Pazaryeri, Keles Cuma pazarı, Büyükorhan Cuma pazarı, Gürsu pazar yeri, Yıldırım Arabayatağı pazar yeri ve Karacabey pazar yerinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.