

Üreticiye güçlü destek

HAGEL Ekim Ayı ikinci Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve üye belediye başkanlarının katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Muradiye Salonu’nda gerçekleşti. Meclis gündeminde yer alan ‘2026 yılı çalışma programı ve 2026 mali yılı bütçe tasarısının görüşüldüğü toplantıda, kentin tarım ve hayvancılık alanındaki hedefleri doğrultusunda önemli kararlar alındı.

"Kırsalla ilgili ‘ne yapsak azdır’"

Kırsal bölgelerin kalkınması için tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Verdiğimiz desteklerin, üreticiye olumlu bir şekilde yansıdığını ve gelirlerinin artmasına katkı sağladığına inanıyorum. Kırsalla ilgili ‘ne yapsak azdır’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: BÜLTEN