Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kaza da 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa caddesi üzerinde park halindeki Cemal Ş. yönetimindeki 16 ASR 206 plakalı hafif ticari araç U dönüşü yapmak için hareket ettiği sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Sait B. yönetimindeki 16 BDP 023 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda oturan Miraç B. (10) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU