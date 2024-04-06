Fatih’te balonun peşinden koşan oğlunu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardı. Oğlunu can havliyle dışarı çıkarak son anda ezilmekten kurtaran Serhat Acet, "Yaptım ama ne yaptığımı bile bilmiyordum. Kameradan sonradan kendimi izlediğimde ne yaptığımı fark ettim" dedi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde 1 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki marketi işleten Serhat Acet, 1 buçuk yaşındaki oğlu Ali Acet ile içeride ilgileniyordu. Küçük çocuk içeride balonla oynadığı sırada esintiye kapılan balon marketten dışarı çıktı. Balonun peşinden dışarıya çıkan küçük çocuk, bu kez caddeye süzülen balona doğru koşmaya başladı.

Durumu fark edince can havliyle oğlunun peşinden gitti

Bu sırada durumu fark eden baba Serhat Acet, can havliyle marketten dışarı çıkarak taksinin çarpmak üzere olduğu oğlunu yakaladı. Muhtemel bir kaza önlenirken, baba da oğlunu tekrar içeri sokarak yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.

"İçeri girene kadar ne olduğunu bile anlamadım sadece yaptım"

Oğlunun taksi altında kalmasına son anda engel olan Serhat Acet, "Oğlumla birlikte burada oturuyorduk. Oğluma çikolata vermiştim. Balonunu masanın arkasına attı ardından balonu almak isterken balonu eliyle dışarı doğru itti. Balonu rüzgardan dolayı dışarı doğru gitti. Ben de o esnada kameradan izliyordum. Baktım kaldırımdan yavaş yavaş aşağı indi yola doğru çıkacak, duracağı yok balonun peşinden koşacak. Peşinden koşturdum, son anda arabanın önünden aldım. Sağa doğru hamle yapmasam araba bize çarpacaktı. İçeri girdiğimde içimde bir huzursuzluk ve panik vardı. İçeri girene kadar ne olduğunu bile anlamadım sadece yaptım. Yaptım ama ne yaptığımı bile bilmiyordum. Kameradan sonradan kendimi izlediğimde ne yaptığımı fark ettim. Daha 1 buçuk yaşında oğlum daha anlamıyor. Bir daha bıraksak bir daha balonun peşine koşacak o arabayı hiç umursamadı bile. O yüzden evden pek fazla çıkarmaya ya da birlikte çıkmaya çalışıyorum. Hala aynı panik devam ediyor. Ne zaman buradan geçsem aynı olayı tekrar tekrar yaşıyorum. Hep Aynı gözümün önünde yani" ifadelerini kullandı.