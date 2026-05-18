Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi (SMM) koordinasyonunda yürütülen iş birliği kapsamında; mobilya ve iç mekân tasarımı alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, sektördeki güncel üretim süreçlerinin eğitim ortamlarına aktarılması ve öğretim programlarının sektör ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi hedefleniyor.

İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi, mobilya ve iç mekân tasarımı alanında öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde yürütülen Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda merkez tarafından bugüne kadar biri çevrim içi olmak üzere toplam 5 hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden 118 alan öğretmeni İnegöl’de düzenlenen eğitim programlarında bir araya geldi.

Merkez tarafından yürütülen “Sektör Öğretmen Buluşmaları” kapsamında ise 435 öğretmen ile toplam 887 sektör temsilcisi aynı platformda buluşturuldu. Ayrıca sektör bünyesinde görev yapan 258 usta, usta başı ve usta öğreticiye yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol kapsamında öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim ve iş başı eğitim faaliyetleri düzenlenecek, sektör uzmanları eğitim süreçlerine katkı sağlayacak ve öğretim materyallerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek. Ayrıca ulusal ve uluslararası proje çalışmaları ile okul-sektör iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Potokol kapsamında imza töreni STARWOOD Orman Ürünleri A.Ş. yönetim binasında gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve STARWOOD Orman Ürünleri A.Ş. yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yıldız ve bazı okul müdürleri ve STARWOOD yöneticileri katıldı.

İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, "Sürekli eğitim ve eğitimcinin yanında 8 tane okulumuz var. İnşallah bu protokolde Türkiye genelindeki tüm mobilya öğretmenlerimizin eğitimiyle ilgili. Bakanlığımıza da bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza, firmamıza. İnşallah çocuklarımızı hem sanayinin istediği şekilde yetiştirmek hem de ailelerine, ekonomiye katkı koymak, üretmek. Üretmeden tüketemezsiniz, çok kıymetli. Bu konuda şahsınıza, bütün firma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum." dedi.

STARWOOD Orman Ürünleri A.Ş. yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yıldız ise," Bende tüm eğitim camiamıza hocalarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Çok zor bir iş yapıyorlar, maalesef yaptıkları işin zorluluğu karşısında biz onları gerektiği kadarıyla takdir edemiyoruz. Bir kısmımız farkında ama birçoğumuz farkında değil. Bunun hakkını vermek lazım. Bir yandan diyoruz ki gelecek nesilleri yetiştireceğiz ve bütün yükü hocalarımızın sırtına yüklüyoruz. Dört duvar yapmak, bir tane bina dikmekle eğitim olmuyor. Eğitim yuvanın içindeki öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle tüm bu motivasyonla, heyecanla, coşkuyla gerçekleşiyor. Biz bunun farkındayız sadece dört tane binayı yapıp bırakmadık gönülden bu işe bağlıyız. Hem şirketimizin bünyesinde hem de ülkemizdeki bütün okullarla beraber bugün yapay zekayı konuşuyoruz. Yapay zekanın dünyayı nasıl değiştireceğini, buna nasıl adapte olacağımızı çalışıyoruz. Hem Starwood bünyesinde hem de diğer platformlarda buna hazırlanmaya çalışıyoruz. Yapay zekayla birlikte eğitim sistemi nasıl değişecek, hangi meslekle ortadan kalkacak? Bunları analiz etmeye ve her 6 ayda bir güncellemeye çalışıyoruz. Dünyanın değişim hızı son derece arttı. Dolayısıyla eğitim camiasıyla son derece sıkı bir iş birliği içinde olmamız lazım. Hocalarıma böyle bir fırsatı verdikleri ve iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Hep birlikte yolumuza devam." dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

İmzalanan protokolün 5 yıl süreyle yürürlükte kalacağı ve tarafların ortak çalışmalarıyla uygulanacağı bildirildi.