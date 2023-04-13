Çağrı merkezi sektöründe Türkiye'de bir ilke imza atarak, yapay zeka araştırma şirketi OpenAI ile iş birliği yapan AloTech, bu şirket tarafından geliştirilen, bot teknolojisinde bir devrim olarak kabul edilen ChatGPT-4’ü kendi chatbot sistemine entegre etti.İSTANBUL (İGFA) - ChatGPT-4 entegrasyonu hakkında bilgi veren AloTech CEO’su Cenk Soyak, çağrı merkezlerinde chatbot kullanımı son yıllarda hızla artış gösterdiğine dikkati çekti.

AloTech verileri de 2022 yılındaki chatbot kullanımının bir önceki yıla göre yüzde 750 arttığını gösterdiğini belirten Soyak, "Hiç kuşkusuz kullanım arttıkça chatbot’lara yönelik beklenti de yükseliyor. Tüketiciler sordukları sorulara hızlı ve net cevaplar almak istiyor. ChatGPT-4 bunu sağlamak adına çok önemli bir adım. Yazılanları sadece anlamakla kalmayıp, yönlendirme de yapıyor. Hatta günlük konuşmalar ile sohbeti çok daha doğal bir hale getiriyor. Biz de ülkemizde ve 44 ülkede hizmet verdiğimiz 700’ün üzerinde müşterimizin, tüketicilerine üst düzey bir çağrı merkezi deneyimi sunabilmeleri için OpenAI iş birliği yaptık. Bu kapsamda şirketin ticari kullanımlara açık olan en üst versiyonchatbot’u ChatGPT-4’ü sistemimize entegre ettik. Sektörün gelişimine önemli katkı sunacağına inandığımız bir ilke imza attığımız için mutluyuz” diye konuştu.