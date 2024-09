Çağrı Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Dayanışma Derneği, savunma sporları aracılığıyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi projesinin 2. aşamasını hayata geçiriyor.Ege Hür Bakış / İZMİR (İGFA)- Spor ve siyaset dünyasında önemli projeleriyle tanınan, adından sıkça söz ettiren Ahmet Bereket, başkanlığını yürüttüğü Çağrı Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Dayanışma Derneği çatısı altında "Yakın Savunma Teknikleri Aracılığıyla Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" projesini yeniden başlatıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Antrenör ve Milli Hakem Teknik Direktör Ahmet Bereket şunları söyledi:

“Maalesef, baş tacı yapmamız gereken kadınlarımız, günümüzde ne örfümüze, ne adetlerimize, ne dinimize, ne insanlığımıza yakışmayacak şekilde her türlü şiddet eylemine maruz kalıyor ya da her an bu tehlikeyle burun buruna yaşıyor. Biz de sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında, bu sorunun çözümüne nasıl katkı sunabiliriz ve kadınlarımızın kendilerini daha güvende hissetmelerini nasıl sağlayabiliriz diye düşündük. Geçen yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz ve oldukça olumlu geri dönüşler aldığımız 'Yakın Savunma Teknikleri Aracılığıyla Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' projemizi tekrar hayata geçirmek için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne bir proje ile başvuruda bulunduk. Projemiz bakanlığımızca uygun bulundu ve 10.09.2024 tarihinde İzmir Valiliğinde imzalanan protokol ile hayata geçirildi.

Bu proje ile amacımız, kadınlarımızın evde, işte, sokakta ya da hayatın herhangi bir alanında fiziksel şiddete maruz kalmaları durumunda veya şiddete maruz kaldıklarında, en kolay ve etkili savunma teknikleri ile, mümkünse hiç zarar görmeden, mümkün değilse de en az zararla nasıl kurtulabileceklerine dair bir çalışma programı düzenlemektir. Kurslarımız tamamen ücretsiz olup, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü denetim ve idaresinde gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’ye örnek olacak bu hayırlı projeye destek veren başta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya, İzmir Valimiz Dr. Süleyman Elban’a, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil’e, Vali Yardımcımız Mehmet Sadık Tunç’a, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Proje Destek Daire Başkanı Mehmet Fatih Günay’a, İl Müdürümüz Turgay Esen ve İzmir Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü personeline, projemizden faydalanacak tüm kadınlarımız adına teşekkür ediyorum.

Projemizden faydalanmak isteyen kadınlarımız bizlere İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü ya da www.cagrispor.com, [email protected] ve Çağrı Spor Kulübü Instagram sayfası üzerinden ulaşabilirler.”