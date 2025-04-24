MANİSA (İGFA) - Tarihçi Yazar Sinan Meydan, Atatürk Kent Parkı’nda ‘Çocuklarla Atatürk’ün Yolunda’ söyleşisi ile çocuklarla bir araya geldi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, ilçe belediyelerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, “Yaklaşık 4 aydır planladığımız ve hemşehrilerimizle her noktada ortak olacağımız Festival, her yıl daha da büyüyerek gidecek. Bu Festival çocuklarımıza, hediye olarak bırakacağımız, bizim için çok önemli bir olay. Sinan Meydan, bizler için gerçekten çok önemli bir değer. Hem festivalimize değer kattı hem de böyle anlamlı bir günde Atatürk ve çocuklar arasındaki bağlantıyı anlatacak” diye konuştu.

Dünyada, çocuklara armağan edilen tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu söyleyen Sinan Meydan, “Atatürk neden 23 Nisan’ı çocuklara armağan etti, anlatayım" diyerek şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı’nda düşmana karşı mücadele ederken çocukların babaları, aileleri şehit oldu, gazi oldu. Çocuklar öksüz, yetim kaldı. Sokaklarda yalnız kaldı. O çocukları koruyabilmek için Ankara’da 1935 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu. Bu kurumun amacı çocukları korumak, güvenliğini sağlamak, yiyeceklerini vermek, bakmak, büyütmek, iyi bir şekilde, rahat bir şekilde gelişmelerini sağlamaktı. O kurum 23 Nisan günlerinde, çocuklarla birlikte rozet dağıtımı yaptı. Bu günü kutlamaya başladı. Atatürk, madem böyle bir kutlama yapılıyor, o zaman 23 Nisan çocukların da bayramı olsun dedi. Atatürk, Ankara’da çocuk sarayı kuruyor. Çocuklar, o sarayda 23 Nisan’da oyunlar oynuyor, çocuklara bilgiler veriliyor ve Atatürk de çocuklara hediyeler dağıtıyordu” dedi.

Atatürk’ün köylerdeki çocukların eğitim alması için okullar kurdurduğunu da anımsatan Sinan Meydan, "1923’te çok fazla okul yok. 37 bin köyde okul yoktu. Çocuklar okuyamıyordu. Atatürk binlerce köye ilkokul açılmasını sağladı ve öğretmenler gönderildi. Çocuklar eğitim öğretim görmeye başladı. Okulların yanında sanat okulları da açıldı. Buraları bitiren çocuklar şehirlerde liselere gidebildi, Atatürk’ün köylerde açtığı okullar sayesinde. Atatürk doğduğu şehirde Selanik’te okula başladı. Eline geçirdiği paralarla kitap aldığını söylüyor. Atatürk ‘Ben nasıl bu kadar işler başardım biliyor musunuz? Kitap okuyarak’ diyor. 4 bin civarında kitap okuyor. Sadece savaş değil askeri konularda, matematik, tarih, Türkçe, geometri, fizik. En çok tarih konusunda kitap okumuş. Kurtuluş Savaşı öncesinde Atatürk yeni çıkan Çalıkuşu kitabını okuyordu. Cumhuriyet kuruldu. O zaman Atatürk’ü gören çocuklar, ne hayal ettiler acaba hiç düşündünüz mü? Savaşların olmadığı bu günleri hayal etmişler midir? Bence düşünmüşlerdir” diye konuştu.