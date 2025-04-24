7 Balkan ülkesinden gelen öğrenciler ile Edirneli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne’de bu yıl uluslararası bir boyut kazandı. 7 Balkan ülkesinden gelen öğrenciler, komşu şehirlerden çocuklar ve Edirneli öğrenciler, bayramı birlikte kutladı.

Etkinlikler kapsamında Balkanlardan gelen soydaş öğrenciler Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti. Misafirlerini sıcak bir şekilde karşılayan Sezer, Türkiye'nin çocuklara verdiği değerin altını çizerek, 23 Nisan’ın barış ve kardeşlik mesajı taşıyan evrensel bir bayram olduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından Vali Yunus Sezer, valilik binası önünden başlayıp Saraçlar Caddesi’ne kadar uzanan kortej yürüyüşüne katıldı. Bayraklarla süslenen kortejde coşku doruğa çıktı. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar kortejde yer alarak bayramı birlikte kutladı.

Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen programda, çocuklar için yüz boyama atölyeleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel çocuk oyunları yer aldı. Minikler, dans edip oyunlar oynayarak 23 Nisan’ın tadını doyasıya çıkardı. Aileler de bu renkli anlara büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik, çocukların geleceğe umutla baktığı, dostluk ve barışın simgesi bir 23 Nisan olarak hafızalarda yerini aldı. Edirne, bir kez daha bayramların en güzelinin çocuklarla yaşandığını gösterdi.