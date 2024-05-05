Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde düzenlenen geleneksel köy hayırı 5 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Köy Camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından dua edildi. Kılınan öğle namazını ardından vatandaşlara köy düğün salonunda 23 kazan tas kebabı, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Çal Köyü Muhtarı Serkan Yaman, “Yıllardır süre gelen köy hayrımızı bugün gerçekleştirdik. Gelen tüm misafirlere teşekkür ederiz” dedi. Köy hayır yemeğine, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.