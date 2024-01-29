Edirne’nin Keşan ilçesinde inşaattan çaldıkları elektrikli el aletleri ve kablolar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi’ndeki bir inşaattan matkap, 2 adet inşaat testeresi, spiral, 120 metre elektrik kablosu ve 2 demir makası çalındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, yaptığı incelemede şüphelilerin B.K. ve M.K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada M.K. ve B.K., çalınan malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bulunan malzemeler ise sahibine teslim edildi.