Çalı Film Festivali'nin 3. gününde dereceye giren filmler ödüllerini aldı. 28-29-30 Temmuz tarihlerinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Çalı Film Festivali'nde duygularını paylaşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İŞTE ÖDÜL ALAN FİLMLER

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in katılımıyla düzenlenen ödül töreninde en iyi mansiyon ödülünü Emma filmi, en iyi Belgesel ödülünü Suyu Bulandıran Kız filmi, kurmaca dalındaki en iyi film ödülünü ise Rutubet filmi aldı. Filmin yönetmenleri sahnede tek tek ödüllerini aldı.

"HEPİNİZE KATKI VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ödül töreni esnasında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Çalı Köy Film Festivali'ni sonlandırıyoruz. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. 75 tane eser buraya gönderilmiş. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir gösterge. Bunu sağlayan sizlersiniz aslında. Hepinize katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FESTİVAL RED AND BLACK KONSERİ İLE SONA ERECEK

Bu yıl 7. kez düzenlenen Çalı Film Festivali'nde çeşitli filmler yayınlandı. Etkinliğin son gününde ise derece alan filmler ödüllerini aldı. Festivalin son günü de Red and Black konseri ile sona erecek.