İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nin, özellikle kadınları toplumsal yaşama katma amacıyla yaşama geçirdiği ve sayılarını hızla artırdığı semt merkezlerinden Çalıkuşu, çok yakında hizmete açılıyor. Tefrişat işleri ve son dokunuşları yapılan merkez, açıldıktan sonra 4 mahalleye birden hizmet verecek.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldiği 2014 yılında sayıları 4 olan semt merkezlerinin sayısının, Çalıkuşu'yla 18'e yükseleceğini vurguladı. Çok yakında hizmete açılacak Çalıkuşu Semt Merkezi'ni, Çalıkuşu, Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerindeki vatandaşların, özellikle de kadınların yoğun olarak kullanacağını belirten Başkan Selvitopu, “Bu noktalar sadece eğitim yerleri değil. Aynı zamanda vatandaşlarımızın talep ve önerilerini ana hizmet binalarımıza gelmeden belediyemize iletebildikleri mekanlar. Ayrıca çeşitli nedenlerle evlerinden çıkamayan kadınlarımızın toplumsal yaşama katılıp, soluk alabildikleri yerler. Bu nedenle semt merkezlerinin sayısını artırmaya ve ilçemizin her noktasına yaymaya özen gösteriyoruz” dedi.

Buradaki zabıta amirliğinin başka bir noktaya taşınarak semt merkezi etrafında çevre düzenlemesi gerçekleştirildiğini de bildiren Başkan Selvitopu, “Çevre düzenlemesiyle birlikte güzel bir bina oldu. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Çalıkuşu Semt Merkezi, 750 metrekarelik kullanım alanına sahip. 2 katlı merkezin bodrum bölümünde çok amaçlı salon, zemin katında idari birimler ve kurs salonu, 1. katında 3 derslik, en üst katında da seminer salonu, 1 derslik ve teras bölümü yer alıyor. Semt merkezinin etrafındaki yeşil doku güçlendirilerek, çocuklar için modern oyun alanları da yapıldı.