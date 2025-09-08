İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlere uyum sağlaması, kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi ve iş-yaşam dengesinin korunması amacıyla yeni nesil çalışma modellerine yönelik düzenlemelerin devreye alınacağı ifade edildi. Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerle işgücünün destekleneceği ve sürdürülebilir istihdam yapısının teşvik edileceği kaydedildi.

Mevzuat düzenlemeleri yolda

Programda, yeni nesil çalışma biçimlerinin iş yaşamına etkileri dikkate alınarak sosyal tarafların katılımıyla gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılacağı, böylece işgücü piyasasında “güvenceli esnekliğin” hayata geçirileceği vurgulandı. Bunun yanı sıra, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen pasif işgücü programlarının erişim şartlarının kolaylaştırılarak daha fazla çalışana ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

Orta Vadeli Program’da, güvenceli esneklik modelinin hayata geçirileceği tarih olarak 2026 yılına dikkat çekildi.

Bu model, işçilerin işe alınması ve işten çıkarılmasında daha esnek kurallar getirilmesini, esnek iş sözleşmelerinin düzenlenmesini, işletmelerin piyasa dalgalanmalarına uyum sağlamak için fazla mesai, kısmi süreli çalışma gibi uygulamaları kullanabilmesini kapsıyor. Ayrıca, işverenlerin ihtiyaçlara göre iş tanımlarında değişiklik yapabilmesi ve çalışanların performansına göre ücretlendirmede esneklik sağlanması da modelin unsurları arasında yer alıyor.

Güvenceli esneklik kavramı

Güvenceli esneklik; bir taraftan işgücü piyasaları, iş organizasyonları ve çalışma ilişkilerinde esnekliği artırmayı, diğer taraftan da özellikle dezavantajlı gruplar ile işgücü dışında kalan bireyler için iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarını güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım olarak tanımlanıyor.

Öğrencilere bireysel emeklilik

Orta vadeli planda, 25 yaş altı öğrencilerin bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı da yer aldı. Bu düzenlemeye programa "Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir. Yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacaktır" ifadesiyle geçti.

Programdaki bir başka dikkat çeken proje de "dijital Türk lirası" oldu. Düzenlemenin amacı planda " Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmak amacı ile bulut bilişim kullanım imkânları iyileştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir." diyerek açıklandı.