İki farklı yayın süresi ve indirme süreci vardır, bu nedenle Call of Duty: Warzone’u indirmenin en iyi yolunu açıklığa kavuşturmak için buradayız.

Call of Duty:Warzone’u 10 Mart Salı günüden itibaren indirme başladı.

Call of Duty: Warzone Nasıl İndirilir

Call of Duty: Modern Warfare’e zaten sahipseniz, Warzone eklentisini indirmek oldukça kolay olacaktır. Oyun içi menüdeki Sınıflandırılmış panelin yerini alacak, böylece en son yamayı yüklediyseniz, Warzone’un kurulumu oldukça kolay olacaktır.

Henüz temel oyunu yüklemediyseniz, Warzone’u mağazadan tercih ettiğiniz platformda yükleyebilirsiniz.

Modern Warfare’e hiç sahip değilseniz, yapmanız gereken tek şey platformunuzun mağazasına (PlayStation Store, Xbox Store veya PC’de Battle.net) giderek Warzone’u oradan indirmek.

Activision’a göre indirme dosyaları 83 GB ile 101 GB arasında olacak. İndirmek için uzun bir bekleme süresi olsa da, Warzone için bol bol pratik sağlayacak olan ilk 20 GB’de Modern Warfare’ın Gunfight moduna erişebileceksiniz.

Bu yeni battle royale oyununda elinizi denemekten heyecan duyuyor musunuz? PlayerUnknown’s Battlegrounds ve Fortnite’ın zaten kurulmuş olan şöhretine ne kadar dayanacağını düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin, düşüncelerinizi duymayı seviyoruz.