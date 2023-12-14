Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, işçi servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen olayda, 2 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Veysel Karani Mahallesi'nde gerçekleşti. Servis minibüsü sürücüsü Tamer Gümüşkaya'nın yönetimindeki 16 S 0008 plakalı araç, karşı şeride geçerek Volkan K.'nın kullandığı 38 RF 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrasında bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan otomobil sürücüsü Volkan K. kurtarıldı. Ancak kazada işçi servis minibüsünden fırlayan Sibel Demir (45) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Leman Öztürk (49) ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan işçi servis minibüsü sürücüsü Tamer Gümüşkaya'nın yargılanması devam ediyor. Mahkemede savunma yapan Gümüşkaya, her seferinde yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etti. Ancak emniyet kemerinin zorla takılamayacağını belirterek kendisini savundu.

Tutuklu sanığın avukatı ise müvekkilinin üniversite okuyan çocuğuna bakması gerektiğini ve kazanın sağlık meseleleri nedeniyle meydana geldiğini vurgulayarak mahkemeden serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, adli tıp raporu sonuçlarının beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve Tamer Gümüşkaya'nın tutukluluğuna devam kararı verdi.