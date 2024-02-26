Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan 25 camide Ramazan temizliği yapıldı. Aralarında tarihi camilerin de bulunduğu ibadethaneler temizlendi, halılar yıkandı, güzel kokular sürüldü.

Bilecik Belediyesi tarafından camilerde temizlik çalışması yapan ekipler, vatandaşların Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmesini sağlıyor. Vatandaşlarımızın cami ve mescitlerde Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında cami halıları yıkanarak temizlenirken pencere ve ayakkabılık temizliği de özenle gerçekleştiriliyor. Başta Şeyh Edebali Yerleşkesinde bulunan tarihi Orhan Gazi, Kayı Boyu ve Merkez Şerif Paşa camileri olmak üzere tüm ibadethanelerde son teknoloji temizlik makineleri ve ürünleriyle yapılan çalışmalarda ayrıca cami çevresinde kötü görüntü oluşturan alanlarda da temizlik çalışması yapıldı.

Mahalle ve cami sakinleri de yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.