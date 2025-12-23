Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçelerine özgü olan ve Ertuğrul Gazi’nin ev sevdiği yemeklerinde biri olan ’Yoğurtlu Gözleme’nin coğrafi işaret yolunda olduğunu söyledi.

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt’te türbesi bulunan Osman Gazi’nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi’nin ev sevdiği yemeklerinde biri olan ’Yoğurtlu Gözleme’ için coğrafi işaret alınması için başvuru yapıldı. Yapılan başvuru ve gözleme hakkında bilgi veren Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt’ümüze özgü yoğurtlu gözlememiz süzme yoğurt ve yeşil soğanla beraber yapılıyor. Osmanlı’dan Ertuğrul Gazi’den gelen bir gözleme çeşidimiz. Bu çok bilinmiyor, yapan da çok yok. Genç kardeşim Esin hanım öğrenmiş bu işi. Daha önce biliyorduk, biz de onun vasıtasıyla bir ekip kurduk. Söğüt’ümüze özgü olarak bunu tanıtmak istedik. Gerçekten şu ana kadar çok fazla bilinmiyor ve çok yerde de yapılmıyor. Biz bu günden itibaren bunu yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Bilecik’e, sonra tüm Türkiye’ye, bütün Türkiye’ye bu ata mirası yemeğimizi, gözlememizi tanıtmak istiyoruz" dedi.

"Coğrafi işaretini alıp Söğüt’ümüze tescillemek istiyoruz"

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, açıklamasının devamında, "Bugün bu çadırımızı kurduk. Bu otağı biliyorsunuz ki kıl çadır; bizim Ertuğrul Gazi Hazretleri’nin 400 çadırla beraber Söğüt’e gelip yerleşmesini simgeleyen bir çadırımız. Biz bu çadırda bu ata mirası gözlememizi sunmak istedik. Hem atalarımızı yad ettik, hem de geçmişe bir saygı olsun istedik. Bunu da yaygınlaştırıp inşallah en kısa zamanda coğrafi işaretini alıp Söğüt’ümüze tescillemek istiyoruz" dedi.