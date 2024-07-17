Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, ağaçlara zarar verdi. BUSKİ'ye ait arıtma tesisi personellerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Orhangazi'de İznik Gölü sahilindeki çamlık alanda meydana geldi. Çamlık tesisleri içindeki otlardan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi BUSKİ'ye ait arıtma tesisi personeli yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yayılmadan söndürerek kontrol altına alındı. Otlardan çıkan yangının bölgeye atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: İHA