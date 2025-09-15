Merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Emir Han'da berberlik yapan Murat Tekin'in en yakın dostu, Müdür ismini verdiği muhabbet kuşu.

Murat Tekin'in gün boyu yanından ayırmadığı, omzunda ve başında dolaşan Müdür, hem kapalı çarşının maskotu hem de berber dükkanına gelen müşterilerin gözdesi.

Tıraştan korkan çocuklar Müdür ile avunuyor

Berber dükkanına tıraş olmaya küçük yaşta çocuklar gelince Müdür devreye giriyor. Tıraştan korkan çocukları avutabilmek için Murat Tekin, Müdürü kafesinden çıkarıp omzuna koyuyor. Sahibinin omzunda ve başında gezen sevimli muhabbet kuşu çocuklara kısa sürede tıraş korkusunu unutturuyor.

Mesaiye çarşı turu ile başlıyor

Gece boyu berber dükkanındaki kafeste kalan Müdür sahibinin işyerin açmasının ardından ilk iş olarak Murat Tekin'in omzunda çarşıyı turluyor.

Sahibinin omzunda gezen kuşu görenler hayretle bakıyor, herkes nasıl uçup kaçmadığını merak ederken Tekin ise işin sırrının sevgi olduğunu belirtiyor. Murat Tekin biricik dostum dediği Müdür'ün sürekli yanında olduğunu belirterek, "İşteyken, dışarıda gezerken bile omzumdan inmiyor. Tatile bile beraber gidiyoruz, işten zaman kaldıkça da dolaşmaya çıkıyoruz. Çocuklar tıraştan korkuyor ama Müdürü verdik mi bir daha gelmek istiyorlar. Tüm berberlere tavsiyem, bu iş sevgiyle olur. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz" dedi.

Tarihi hanın renkli simalarından biri haline gelen Müdür, müşterilerin ve çevredeki esnafın ilgisini çekmeye devam ediyor.