Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri” etkinliğinin açılışı, Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 23-25 Mayıs tarihleri arasında devam edecek etkinlikte toplam 100 yazar okurlarıyla buluşacak.

AÇILIŞA İLGİ YOĞUN OLDU

Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Prof. Dr. Nurullah Genç, yazarlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, 11 yaşında ikinci kitabını yazan genç yazar ile 80 yaşında ve 53 kitabı bulunan deneyimli yazar gibi geniş bir yelpazede isimler yer aldı.

GEBZE'NİN EN GENÇ YAZARI

Geçtiğimiz yıl Kocaeli,Gebze,Darıca ve Çayırova'da gerçekleşen kitap fuarlarına katılarak kitaplarını tanıtan ve okurlarıyla buluşturan bölgemizin en genç yazarı Can Bartu Arslantürk Gebze Belediyesinin Gebze Kültür merkezinde gerçekleşen " Bizim Yazarlar" Kitap Fuarında ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Matematik olimpiyatlarına girmek için hazırlık yapan Gebze Mustafa Üstündağ ve Gebze Bilsem'de öğrenim gören dahi çocuk Can Bartu Arslantürk yazdığı hikaye ve masalların karakterini İngilizce ve Türkçe çeviri ile seslendirerek youtube kanalında takipçileriyle paylaşmakta.

İMZALI KİTAP HEDİYE ETTİ

Gebze Mustafa Üstündağ Okulu ve Gebze Bilsem öğrencisi 11 yaşındaki Can Bartu Arslantürk yazdığı 3.Kitabıyla "Bizim Yazarlar" standında en genç yazar olarak yerini aldı. Açılış sonrası ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşan genç yazar dahi çocuk Can Bartu Arslantürk ile birsüre sohbet eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Prof. Dr. Nurullah Genç başarı dileklerinde bulundular. Çocuk yazar kendisini ziyaret eden Gebze kaymakamı Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Soba ve Prof.Dr.Genç'e kitabını imzalayarak hediye etti.

CAN BARTU'YA ZİYARETÇİ AKINI

Çocuk yazar Can Bartu Arslantürk'ü "Bizim Yazarlar" kitap tanıtım günlerinde ziyaret ederek tebrik eden, başarı dileğinde bulunan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel başkanı Yılmaz Karaca'ya, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel başkan yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti başkanı Levent Altun'a, Zara Tekstil yönetim kurulu başkanı bölgemizin tanınmış ve başarılı iş insanı İsmail Akkuş'a, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'na, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz'e, eski şube müdürü Zihni Aydın'a, Gebze Kapalı Ceza evi komutanına, Darıca Yaşlılar Derneği önceki dönem başkanı Kudret Sekban'a, Gebze KAI Başkanı Sedat Tatar'a, yönetim kurulu üyesi Fahri Şimşek'e, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve ilçe yöneticileri, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan'a, Gebze Belediyesi meclis üyesi Ahmet Kadı'ya, Gebze'li iş insanı Şemsettin Işık'a, Can Bartu'yu bu günlere yetiştiren Atatürk İlk Okulu Öğretmenlerinden Nurhan Görmez'e, Kitabını özel olarak imzalayan yazar Can Bartu Arslantürk ziyarete gelen herkese teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER KİTAP İMZALATMAK İÇİN BEKLEDİ

"Bizim Yazarlar" kitap fuarını ziyaret eden okul öğrenci ve öğretmenlerinin ilgi odağı olan Çocuk yazar öğretmen ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Çocuk yazar Can Bartu Arslantürk okurlarına kitabını imzalamak için yoğun çaba gösterdi.