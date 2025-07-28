Belediye hizmet binası önündeki sergi salonunda oluşturulan bu alan, gençlerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, tüm gençleri bu danışmanlık hizmetinden faydalanmaya davet etti.

Üniversite adaylarının tercihlerini 30 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında yapacakları süreçte, belediye ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunarak öğrencilerin yanında yer alıyor. Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı'nda bulunan hizmet binası önündeki sergi salonunda kurulan tercih noktası, İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Hanife Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle hayata geçirildi. Bu noktada, öğrenciler alanında uzman danışmanlarla görüşerek en uygun tercihleri yapma imkânı bulacak.

Tercih noktası, tercih döneminin başladığı 30 Temmuz’dan itibaren 11 Ağustos’a kadar açık kalacak. Hafta içi her gün 10.00-18.00, cumartesi günleri ise 13.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek olan tercih noktası, pazar günleri kapalı olacak. Başkan Taban, gençlerin bu önemli süreçte doğru kararlar verebilmeleri adına uzman eğitimcilerle birlikte hazır olduklarını belirterek, 28 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında gençleri tercih noktasına davet etti.