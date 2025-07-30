



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre, İnegöl ve Bursa genelinde ilk yağış 1 Ağustos 2025 Cuma günü görülecek. Mevsim yağışları olarak nitelendirilen yağmurların kısa süreli ve belirli saatlerde olması bekleniyor. Cuma günü beklenen hava sıcaklığı ise, 14-31 derece olacak.

CUMARTESİ VE PAZAR ISLANACAĞIZ

Meteorolojinin yağış haritasına göre İnegöl ve Bursa genelinde 2 Ağustos Cumartesi ve 3 Ağustos Pazar günleri yağışları gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Cumartesi günü hav sıcaklığı 15-31 derece, Pazar günü ise 14-32 derece olacak.

Yağışlara rağmen hava sıcaklığının 30 derecelerin altına düşmeyeceği görülüyor. Bursa bölgesinde yağışlar Pazartesi gününden itibaren bölgeyi terk edecek. Pazartesi gününden itibaren bölgede hava sıcaklığı kademeli olarak artmaya devam edecek.